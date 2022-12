Mercato - PSG : Chouchou de Campos, il peut devenir la nouvelle star de QSI

Axel Cornic

Grand talent du football portugais, Rafael Leão a lancé sa carrière au LOSC de 2018 à 2019, avant de rejoindre l’AC Milan et d’exploser à la face du monde. Un début de carrière tonitruant que l'attaquant de 23 ans doit surtout à un certain Luis Campos, architecte du projet lillois à l’époque et désormais au Paris Saint-Germain... où il aimerait le retrouver !

Souvent comparé à Kylian Mbappé par le passé, Rafael Leão a encore du chemin à faire pour atteindre le niveau du Français. Pourtant, à 23 ans l’attaquant est en évolution constante et a notamment explosé en Serie A, qu’il a d’ailleurs remporté avec l’AC Milan la saison dernière. Suffisant pour se rappeler au bon souvenir de Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC en 2018 et qui voudrait désormais l’avoir au PSG.

Leão, l’obsession de Campos au PSG

Dès son arrivée en fin de saison dernière, Campos a semblé tenter sa chance pour Leão, profitant de sa situation contractuelle. Lié à l’AC Milan jusqu’en juin 2024, l’attaquant est heureux dans le nord de l’Italie, mais son entourage ne semble pas vraiment pencher pour une prolongation. C’est le cas de Jorge Mendes, dont les liens avec Campos ne sont plus à prouver et qui semble bien décidé à voir son protégé rejoindre le PSG.

Milan a fait une énième offre, mais...