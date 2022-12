Transferts : Voilà les joueurs du PSG prêts à claquer la porte en janvier

Pierrick Levallet

Si le PSG prévoit de se montrer assez calme cet hiver dans le sens des arrivées, Luis Campos pourrait néanmoins assister aux départs de certains joueurs. À l'instar du dernier mercato estival, plusieurs protégés de Christophe Galtier pourraient être poussés vers la sortie. Trois joueurs, qui ne sont plus satisfaits de leur situation dans la capitale, seraient menacés par un transfert en janvier.

Cet hiver, le PSG prévoit de se montrer assez calme sur le mercato comme l'a indiqué Christophe Galtier ce vendredi : « Il peut se présenter une situation avec un joueur qui ne serait pas satisfait de son temps de jeu et pas très heureux ici, et si cela arrive, on discutera alors les uns avec les autres. Mais je le répète : pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. » Trois joueurs verraient justement leur avenir s'inscrire en pointillé.

Le transfert de Sarabia débloqué par João Félix

D’après les informations de Goal , un départ ne serait pas à exclure pour Pablo Sarabia. L’Atlético de Madrid aurait un petit faible pour l’Espagnol. Cependant, les Colchoneros auront besoin d’argent pour boucler la transaction. João Félix pourrait être la clé de ce dossier. La vente du Portugais arrangerait toutes les parties, et pourrait ainsi acter le départ de Pablo Sarabia.

Navas et Rico sur le départ ?

En plus du joueur de 30 ans, Keylor Navas serait concerné par un départ. Déjà très proche de s’envoler au Napoli cet été, le Costaricien n’accepterait toujours pas sa situation au PSG. Reste maintenant à voir si le gardien de but de 36 ans sera convoité par un autre club. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Keylor Navas pourrait bientôt quitter la capitale, au même titre que Sergio Rico. Relégué à un rôle de 3e gardien derrière Gianluigi Donnarumma et l’ancien du Real Madrid, le portier espagnol n’a pas vraiment la chance d’exprimer son talent au PSG. Mais ses options sont minces pour son avenir. Son salaire bien trop important est un frein pour son transfert. Plusieurs prétendants, dont Clermont, auraient d’ailleurs rebroussé chemin. À suivre...