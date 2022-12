PSG : Après cette révolution, Galtier lance un énorme avertissement à son vestiaire

Amadou Diawara

Après sa victoire in-extremis face à Strasbourg au Parc des Princes, le PSG se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du RC Lens. Alors que ses joueurs vont devoir jouer le 1er janvier, Christophe Galtier a tenu à les mettre en garde concernant les festivités du réveillon de fin d'année.

Alors que la Coupe du Monde a fermé ses portes le dimanche 18 décembre, le PSG a accueilli Strasbourg ce mercredi soir. Et grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé inscrit sur penalty, les hommes de Christophe Galtier ont arraché la victoire dans les ultimes instants de la rencontre (2-1).

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour ce transfert à 120M€ de Campos https://t.co/nHJBMYkVDs pic.twitter.com/CI9VjDTPhr — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

«J'ai une totale confiance en mes joueurs»

Sachant que le calendrier a été bouleversé par le Mondial organisé au Qatar, le PSG va se déplacer au RC Lens ce dimanche 1er janvier 2023. Conscient de la situation, Christophe Galtier a tenu à avertir ses joueurs quant aux festivités du réveillon de la nouvelle année ce vendredi après-midi. « J'avais l'idée de mettre un entraînement à 21h30 le 31 (décembre). Je plaisante. C'est la première fois que ça nous arrive (de jouer le 1er janvier) en France. J'ai une totale confiance en mes joueurs. Un entraînement très sérieux est prévu demain (samedi) matin. Je sais qu'il y aura du monde chez mes joueurs pour fêter la nouvelle année. On est vigilants sur les consignes. Il faudra faire attention à l'alimentation, aux heures de coucher. Mais ce sont des joueurs de très haut niveau », a confié Christophe Galtier au micro de PSG TV, avant d'en remettre une couche en conférence de presse.

«Il faudra faire attention à l'alimentation, aux heures de coucher»