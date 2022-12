PSG : Après le coup de sang de Neymar, le verdict tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire pour affronter Strasbourg, Neymar n’a pas fini la rencontre. Averti pour une faute sur Adrien Thomasson, l’attaquant du PSG a écopé d’un second jaune, quelques minutes plus tard, pour simulation. Ce vendredi, la commission de discipline a tranché : Neymar sera suspendu une rencontre et manquera le déplacement à Lens.

Déjà de retour dans le onze de départ du PSG après une Coupe du monde plus que frustrante, Neymar a encore fait parler de lui. D’abord passeur décisif, l’international brésilien n’a pas terminé la rencontre face à Strasbourg. Averti pour une main dans le visage, Neymar a écopé d’un second jaune pour simulation.

Neymar a craqué

Agacé par la décision de Clément Turpin, Neymar a tenté de s’expliquer avant de rapidement quitter la pelouse… et le stade ! Réduit à 10, le PSG est tout de même parvenu à s’imposer grâce à un but de Kylian Mbappé à la dernière minute.

Il sera suspendu une seule rencontre

D’ores et déjà forfait pour le choc contre le RC Lens, Neymar en sait plus sur sa suspension. La commission de discipline a tranché et l’attaquant du PSG ne manquera qu’un seul match. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier qui n’a toujours pas récupéré Lionel Messi.