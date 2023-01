Mercato : C’est confirmé, Lionel Messi va retrouver Cristiano Ronaldo après son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre de tout contrat après l’annonce de son départ de Manchester United en pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo s’est engagé en faveur du club saoudien d’Al-Nassr. Mais même loin d’Europe, le Portugais pourrait rapidement retrouver son meilleur rival Lionel Messi, attendu prochainement en Arabie saoudite avec le PSG.

Malgré les récents démentis, Cristiano Ronaldo va bel et bien évoluer en Arabie saoudite. Vendredi, Al-Nassr a officialisé la venue du quintuple Ballon d’Or dans ses rangs. Ce dernier était libre de tout contrat depuis l’annonce de son départ de Manchester United le 22 novembre. Cristiano Ronaldo entame ici un nouveau, et peut-être le dernier chapitre de sa carrière, et il pourrait pour l’occasion retrouver une fois encore Lionel Messi.

Déplacement programmé en Arabie saoudite

Comme évoqué ces derniers jours, le PSG est attendu prochainement en Arabie saoudite. Ce lundi, RMC annonce que le club de la capitale doit se rendre dans les prochaines semaines dans le pays du Golfe dans le cadre d’une obligation contractuelle toujours valable.

Le PSG va bien affronter le nouveau club de Cristiano Ronaldo