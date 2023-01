Mercato : Après le transfert de Ronaldo, un moment d’histoire se prépare avec le PSG et Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les fans de football devraient avoir une dernière occasion d'apercevoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur le même terrain. Les deux légendes devraient se retrouver en Arabie Saoudite le 19 janvier prochain lors d'une rencontre entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Nassr et d’Al-Hilal, les deux grandes équipes du championnat saoudien.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo a pris fin. Libre depuis son départ de Manchester United, l'international portugais a finalement rejoint Al-Nassr jusqu'en juin 2025. Agé de 37 ans, il percevra un salaire annuel de 200M€. Ronaldo pourrait faire ses débuts, le 5 janvier, lors d'une rencontre de championnat face à Al-Ta’ee.

Mercato : Messi, Ronaldo… C’est bientôt la fin ? https://t.co/YrcRaMmXSJ pic.twitter.com/0PdXwIng7p — le10sport (@le10sport) January 1, 2023

Un match amical prévu le 19 janvier prochain ?

A en croire les informations du journaliste Achraf Ben Ayad, Cristiano Ronaldo devrait aussi affronter le PSG lors d'une rencontre amicale. Le joueur portugais pourrait faire partie d'une équipe, regroupant les meilleurs éléments d'Al Nassr et d'Al-Hilal.

Le dernier affrontement entre Ronaldo et Messi

Ce match pourrait être l'occasion d'apercevoir, pour la dernière fois, un affrontement entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux rivaux s'étaient affrontés pour la première fois en 2008, lors d'une rencontre de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Manchester United. Quatorze ans après cette demi-finale de C1, Ronaldo et Messi fermeront une page importante de leur histoire.