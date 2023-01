Mercato : C’est annoncé, l’OM prépare du lourd pour cet hiver

La rédaction

Après une première partie de saison en dents de scie, l’OM compte bien se renforcer durant le mercato d’hiver, notamment dans l’optique de remplacer Gerson et Amine Harit. Dimitri Payet et Igor Tudor réclament ainsi des renforts à Pablo Longoria.

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, et l'OM devrait se montrer actif. Et pour cause, entre la blessure d'Amine Harit, absent jusqu'à la fin de la saison, le départ attendu de Gerson, et celui acté de Luis Suarez, Pablo Longoria va probablement recruter en janvier. C'est en tout cas ce qu'espère Igor Tudor.

Mercato - OM : Avant la fin de la saison, Longoria va devoir régler plusieurs dossiers brulants https://t.co/9uhHyhAijn pic.twitter.com/F260ROMOZr — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

«On a besoin de recruter»

« Une demande offensive au mercato ? C'est une décision du club que l'on a pris conjointement. C'est factuel. On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer », confie l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Un avise partagé par Dimitri Payet.

«Il faudra recruter cet hiver pour renforcer ce secteur de jeu»