Mercato - Real Madrid : Ancelotti prépare du lourd pour oublier Bellingham

Arnaud De Kanel

Désireux de rajeunir son entrejeu, le Real Madrid aimerait recruter Jude Bellingham. Etincelant à la Coupe du monde, le milieu de terrain anglais est également sur les tablettes du PSG, Liverpool et Manchester City. Le Borussia Dortmund profite de la forte demande afin de réclamer un montant colossal qui aurait calmé les ardeurs des Merengue. Ainsi, d'autres pistes sont explorées par la direction madrilène.

La course à la signature de Jude Bellingham fait rage. Le jeune milieu de terrain (19 ans) réalise une première partie de saison tonitruante avec le Borussia Dortmund et il a confirmé toutes les attentes placées en lui au Mondial avec l'Angleterre. Le PSG, Liverpool, Manchester City et surtout le Real Madrid le suivent de très près et espèrent boucler sa signature. Or, Dortmund en réclamerait 150M€, une somme que le Real ne veut pas débourser. Bien qu'il donne sa priorité au club espagnol, Jude Bellingham ne devrait pas rejoindre le Real Madrid si le club allemand ne revoit pas ses intentions à la baisse. Alors, le Real Madrid a prévu son coup en cochant d'autres profils.

La révélation Enzo Fernandez

Sacré meilleur jeune joueur de la Coupe du monde au Qatar, Enzo Fernandez affole l'Europe. Le Real Madrid serait l'un des nombreux clubs intéressés pour le recruter. D'après les informations de Fabrizio Romano, Benfica restera inflexible et cédera son joyau qu'en cas d'offre de 120M€, soit le montant de sa clause libératoire. De plus, Record a récemment rapporté que Fernandez souhaitait rester jusqu'à la fin de la saison car il veut remporter la Champions League avec les Lisboètes. Encore une fois, le Real a plus d'une corde à son arc.

Fernandes et Milinkovic-Savic plus abordables ?