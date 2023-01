Mercato : L’ASSE en grand danger pour le «nouveau Ribéry»

Arnaud De Kanel

Au bord du gouffre, l'ASSE n'a plus le droit à l'erreur. Les Verts ont chuté pour la reprise face à Annecy et comptent se renforcer pour inverser la tendance chaotique que traverse le club du Forez. Pour renforcer son secteur offensif, Sainté rêve d'Amine Boutrah, révélation du début de saison en National. Or, la concurrence est déjà présente.

Quelques mois après sa descente en Ligue 2, Saint-Étienne a un pied dans le vide. Les Stéphanois pensaient peut-être avoir touché le fond mais ils ont encore fait pire. Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE voit ses concurrents au maintien prendre de l'air tandis qu'elle reste engluée dans les profondeurs du classement. Loïc Perrin s'était démené pour offrir des renforts à Laurent Batlles lors du mercato estival mais ça n'a pas suffi au coach qui réclame du sang neuf pour cet hiver. En attaque, Jean-Philippe Krasso est la seule satisfaction du début de saison mais sa situation contractuelle n'est toujours pas réglée. De plus, l'attaquant n'est pas forcément bien servi. Afin de lui trouver un soutien un cran plus bas, les Verts ciblent Amine Boutrah, présenté comme le « nouveau Ribéry » en raison des similitudes dans son jeu avec celui de l'ancienne gloire du Bayern.

EXCLU @le10sport : Bordeaux se mêle à la bataille pour Amine Boutrah (Concarneau)▶️ Très beau dossier pour l’été 2023 puisque le joueur arrive en fin de contrat…▶️ ASSE et Montpellier sur le coup aussihttps://t.co/qcRRTo6sdE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

Boutrah a tapé dans l'oeil des Verts

Amine Boutrah est la révélation du début de saison en National. Auteur de 8 buts en 15 matchs avec Concarneau, il attise la convoitise de l'ASSE selon nos informations. Les Verts en rêvent pour mener à bien l'opération maintien mais la concurrence sera très rude.

Deux autres clubs français sur le coup