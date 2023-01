Mercato - PSG : Campos peut souffler pour Messi

Arnaud De Kanel

Dans la lignée de son début de saison exceptionnel, Lionel Messi a remporté sa première Coupe du monde avec l'Argentine au Qatar. La Pulga voulait attendre l'issue du Mondial pour discuter de son avenir avec le PSG, et il aurait déjà pris sa décision. Bonne nouvelle pour Luis Campos, le septuple Ballon d'Or est sur le point de prolonger.

En échec sur de nombreux dossiers dans le sens des arrivées, Luis Campos se retrouve dans l'obligation de prolonger les stars de l'effectif parisien. Marco Verratti a officiellement prolongé avant la rencontre face à Strasbourg et d'autres dossiers vont connaitre la même issue dans les prochains jours. Le dossier qui retient le plus l'attention est évidemment Lionel Messi. Le récent champion du monde est attendu à Paris dans les prochains jours et il pourrait apposer sa signature sur un document très important, celui qui concerne la prolongation de son contrat.

EXCLU @le10sport : Gros optimisme du côté du PSG pour toutes les prolongations de contrat en coursMarquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe et même Messi : Ca sent très bon pour le PSGA défaut de recruter cet hiver, Paris pourrait verrouiller ces 4 piliers https://t.co/Ky9I9D7maT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 15, 2022

Messi va prolonger avec le PSG

C'est un ouf de soulagement qui doit parcourir les couloirs de la Factory actuellement. Comme il l'avait annoncé, Leo Messi devait prendre une décision après la Coupe du monde. En cas d'échec, on ne sait pas si l'Argentin aurait eu la motivation de rempiler pour quelques années supplémentaires au plus haut niveau. Désormais libéré du plus gros poids sur ses épaules, la Pulga s'apprête à prolonger son contrat avec le PSG comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Ses représentants ont échangé avec la direction parisienne ces derniers jours et l'optimisme est de mise dans les deux camps. Luis Campos n'a plus qu'à finaliser l'opération pour se racheter d'un mercato estival raté.

Trois autres bonnes nouvelles attendues

En plus de Leo Messi, Luis Campos va s'enlever trois épines du pied. Selon nos informations, le PSG avance très bien dans les négociations avec Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Marquinhos. Après Marco Verratti, ce sont donc ces quatre stars qui vont poursuivre l'aventure dans la capitale. De très gros coups pour le PSG et Luis Campos.