Mercato - Real Madrid : Pour Haaland, c’est terminé

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Erling Braut Haaland prenait la décision de quitter le Borussia Dortmund pour signer à Manchester City. Le PSG, et surtout le Real Madrid étaient fortement intéressés. Le club espagnol voulait préparer l'après-Karim Benzema mais il ne devrait finalement pas s'orienter sur le profil du Norvégien dans les années à venir.

Erling Braut Haaland affole les compteurs en ce début de saison. Les grosses cylindrées européennes s'étaient livrées une énorme bataille l'été dernier pour le convaincre de les rejoindre. C'est finalement Manchester City qui avait raflé la mise. Le Real Madrid était intéressé, plus pour 2024 car Kylian Mbappé était l'objectif principal de l’été dernier et que le contrat de Karim Benzema arrive à expiration cette même année. Désormais, le club madrilène aurait fait machine arrière et ne devrait pas recruter Erling Haaland pour une raison bien définie.

Real Madrid : Ancelotti lâche ses vérités sur le retour de Benzema https://t.co/fCVKT3tSNQ pic.twitter.com/59n9CYBUrM — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Le Real passe son tour pour Haaland

Le Real Madrid jette l'éponge pour Erling Haaland ! Le quotidien espagnol SPORT indique que la signature d'Endrick rend impossible celle du Norvégien. Le crack brésilien débarquera à l'été 2024, comme ce qui était prévu initialement pour Haaland. Florentino Perez a cassé sa tirelire pour le jeune brésilien car il aurait estimé que le lien fort entre Erling Haaland et Pep Guardiola rendrait l'opération impossible à conclure. Afin d'éviter un échec similaire à celui de Mbappé, le Real a donc fait le pari de s'assurer de beaux jours avec Endrick. Mais au vu des statistiques exceptionnelles d'Haaland, les Merengue ont peut-être fait une erreur.

Une décision discutable