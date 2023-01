Mercato - PSG : L’avenir de Neymar déjà remis en question ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une année très difficile, Neymar est revenu à son meilleur niveau avec le PSG. Étincelant depuis le début de saison, l’international brésilien revit sous les ordres de Christophe Galtier après avoir été proche de partir l’été dernier. Cependant, avec les situations complexes de Lionel Messi et Kylian Mbappé, l’ancien du Barça pourrait réfléchir à son avenir dès le mercato estival.

« On annonce qu’il va partir, on annonce qu’il va rester. Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui sur cet aspect. Mais il ne me semble pas qu’il soit gêné par tout ce qui peut être dit sur lui et sa situation au club, à travers l’entraînement, et la joie qu’il a à l’entraînement ». Quelques semaines après son arrivée, Christophe Galtier était déjà interrogé sur l’avenir de Neymar qui sortait d’une saison difficile avec le PSG.

Neymar est revenu à son meilleur niveau

Le nouvel entraîneur du club de la capitale n’a pas mis longtemps à déclarer sa flamme à l’international brésilien. Et Christophe Galtier a vu juste. Neymar a réalisé son meilleur début de saison depuis son arrivée au PSG, une aubaine pour les dirigeants parisiens qui avaient réfléchi à le faire partir l’été dernier. Cependant, son départ pourrait bien être d’actualité lors du prochain mercato estival.

Les situations de Mbappé et Messi pourraient changer la donne

En effet, avec les situations complexes de Kylian Mbappé et Lionel Messi, Neymar pourrait être tenté de quitter le PSG. Même s’il a prolongé son bail avec le club de la capitale, l’attaquant français aurait déjà demandé son transfert. Pour Lionel Messi, la situation est différente. L’Argentin sera en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, il n’a pas encore prolongé avec le PSG. Cependant, comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Luis Campos est de plus en plus optimiste dans ce dossier qui se décantera rapidement au début de l’année. Neymar en prendra forcément compte !