PSG : Neymar et Messi out, Galtier a trouvé comment les remplacer

Ce dimanche, le PSG affrontera le RC Lens. Un choc entre le leader et son dauphin. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra se passer des services de Lionel Messi, toujours en Argentine après son sacre au Mondial, mais aussi de Neymar, suspendu. Mais comme annoncé en conférence de presse, le technicien a une idée en tête pour combler ces absences.

L'année 2023 va débuter sur un choc entre le PSG, leader du championnat de France, et le RC Lens, son dauphin inattendu. Un match particulier puisqu'il aura lieu le 1er janvier, une date inhabituelle pour la Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier fera sans deux de ses stars : Lionel Messi et Neymar.

Neymar suspendu, Messi n'est pas à Paris

Sacré au Qatar il y a quelques jours, Lionel Messi profite de quelques jours de repos et devrait faire son retour à Paris le 3 janvier prochain. Quant à Neymar, il est suspendu pour cette rencontre après avoir écopé d'un carton rouge face au RC de Strasbourg ce mercredi. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier s'est prononcé sur l'absence des deux joueurs.

« J'ai une idée assez claire sur ce que je vais demander à mes joueurs »

« Ce n'est pas anodin. On connaît leur importance dans notre jeu. Avec la suspension de Neymar, je me suis plongé sur la manière dont nous allons animer notre jeu et notre équipe sur le plan offensif. On a travaillé avec les joueurs et le staff mais j'ai une idée assez claire sur ce que je vais demander à mes joueurs et comment je vais les positionner » a déclaré l'entraîneur du PSG.

Un trio Soler-Sarabia-Mbappé face à Lens ?