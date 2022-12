Transferts - PSG : Galtier a pris une grande décision pour le mercato, il l’annonce

Guillaume de Saint Sauveur

Dans quelques jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes, et les spéculations vont bon train concernant le PSG. Mais en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait une annonce très claire au sujet du recrutement, et l’entraîneur du PSG assure qu’il n’y aura aucun renfort sans départ au préalable.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Le club de la capitale, qui vient d’officialiser la prolongation de contrat de Marco Verratti (30 ans) jusqu’en 2026, se penche sur l’avenir de ses autres cadres. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos travaille activement sur d’autres prolongations comme celles de Presnel Kimpembe, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marquinhos. Mais côté recrutement, le PSG devrait être très calme en janvier…

Mercato : Le PSG prépare déjà un gros transfert pour l'été 2023 👇 pic.twitter.com/KOYNei5qJt — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

« Pas d’arrivée si pas de départ »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier s’est confié sans détour sur le mercato hivernal avec une annonce très claire : « Moi je suis très heureux et satisfait de mon effectif, mais le mercato reste le mercato. Il n’y aura pas d’arrivées s’il n’y a pas de départs, et à l’heure actuelle avec Luis Campos, on n’a pas de joueur qui ont envie de bouger, ils sont bien ici. Mais le mercato sera long, on verra comment les choses évoluent. Je suis très satisfait de mon effectif, le groupe travaille très bien », assure Galtier.

Galtier reste prudent