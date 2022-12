Mercato : Recalé par le PSG, Joao Félix reçoit un message clair pour son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une grosse Coupe du monde, Joao Félix va devoir trancher pour son avenir. Alors qu’il souhaitait quitter l’Atlético de Madrid, l’international portugais est dans le viseur d’Arsenal et Manchester United. Souvent annoncé parmi les prétendants, le PSG ne s’y intéresse pas. Après la victoire contre Elche, Diego Simeone en a rajouté une couche sur l’avenir de son attaquant.

Annoncé sur le départ de l’Atlético de Madrid, Joao Félix serait dans le viseur du PSG selon la presse espagnole. Toutefois, d’après nos informations, le club de la capitale n’a absolument pas l’intention de tenter sa chance pour l’international portugais. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Joao Félix est entre Arsenal et Manchester United.

Joao Félix buteur

Mais pour le moment, le joueur formé au Benfica Lisbonne n’a pas encore quitté l’Atlético de Madrid. Après une belle Coupe du monde, le Portugais a été titularisé contre Elche. Buteur, Joao Félix a reçu un message de Diego Simeone qui semble encore dubitatif concernant l’avenir de son attaquant.

« Tout ce qui doit arriver doit arriver »