Mercato - OL : Laurent Blanc déjà au cœur d’un malaise en interne ?

Nommé à la tête de l’OL en octobre dernier, Laurent Blanc compte sur le mercato hivernal pour renforcer son groupe et le fait savoir. Plusieurs profils auraient été identifiés par l’entraîneur français, qui peine toutefois à se mettre d’accord sur le sujet avec Bruno Cheyrou, responsable du recrutement chez les Gones.

L’effet Blanc se fait encore attendre du côté de l’OL. L’entraîneur affiche un bilan honorable de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite depuis sa nomination après le succès contre Brest (4-2) ce mercredi soir, mais les supporters attendent plus de leur équipe. Un sentiment partagé par Laurent Blanc, désireux de voir arriver des renforts pour améliorer son groupe. « Je dis à mon président, à mon directeur sportif, que si on veut remplir nos objectifs il faut améliorer le groupe , a répété Laurent Blanc en début de semaine. On discute et apparemment ils sont très réceptifs parce qu'ils sont d'accord avec moi. » Mais malgré ce discours, tout le monde ne serait pas sur la même longueur d’onde en interne.

Deux à trois joueurs espérés par l’entraîneur de l’OL

Comme l’explique Foot Mercato , le mercato de l’OL peine à se mettre en route à quelques jours de l’ouverture de la fenêtre des transferts, la faute aux désaccords entre Laurent Blanc et Bruno Cheyrou, responsable du recrutement. L’ancien entraîneur du PSG voudrait mettre la main sur deux ou trois renforts durant le mois de janvier, et les profils auraient déjà été identifiés puisqu’un défenseur axial droitier, un latéral droit d’expérience et une sentinelle confirmée seraient espérés par Blanc.

Blanc recale les pistes de Cheyrou