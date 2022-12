Transferts - OL : Blanc règle ses comptes pour le mercato

Thibault Morlain

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal. Une occasion pour Laurent Blanc afin de modifier l’effectif de l’OL alors qu’il est arrivé en cours de saison. A l’approche du 1er janvier, différents bruits circulent concernant les demandes de l’entraîneur des Gones. Face à tout cela, Blanc a souhaité mettre les choses au point.

Du côté de l’OL, ça pourrait bouger durant le mercato hivernal. En effet, arrivé en cours de saison, Laurent Blanc n’a pas pu choisir ses joueurs. Le mois de janvier pourrait alors lui permettre de faire quelques retouches au sein de son effectif. L’OL pourrait alors animer le marché des transferts, mais voilà que Blanc a fait une grosse annonce à ce propos.

« Des énormes bourderies »

Présent en conférence de presse ce lundi, Laurent Blanc a mis les choses au point concernant le mercato hivernal. L’entraîneur de l’OL a alors lâché : « J'entends des énormes bourderies, pour ne pas dire autre chose, en disant que j'exige ça. Rien du tout ».

« On discute et apparemment ils sont très réceptifs »