Mercato - OL : Blanc pousse un coup de gueule monumental, Textor est prévenu

Arthur Montagne

Conscient du chantier qui l'attend, Laurent Blanc n'a pas été rassuré par les matches amicaux de l'OL qui s'est notamment incliné contre Monza (1-2). Une prestation qui n'a pas du tout été du goût de l'ancien coach du PSG, qui a en plus perdu Malo Gusto et Henrique sur blessure. Agacé, Laurent Blanc pousse ainsi un gros coup de gueule et interpelle John Textor pour le mercato.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'OL, Laurent Blanc prépare une seconde partie de saison qui s'annonce cruciale pour les Gones. Mais les Lyonnais se sont inclinés en amical contre Monza (1-2), rencontre durant laquelle l'OL a perdu Malo Gusto et Henrique. Par conséquent, Laurent Blanc ne cache pas son inquiétude.

«On ne peut pas avoir des comportements comme ça»

« Le 4-4-2 en a pris un bon coup. Non pas parce qu'on est passés à travers mais à cause de la perte de deux latéraux (Gusto et Henrique). C'est la pire nouvelle du soir. Il y a aussi un problème d'état d'esprit. Quand on perd le ballon, on n'est pas assez agressifs, on ne peut pas avoir des comportements comme ça. Si tu ne l'arraches pas, le ballon, les mecs en face ne te le donnent pas. Il faut que ce message arrive à être mémorisé », a-t-il lancé en conférence de presse.

«Améliorer le groupe, c'est important»