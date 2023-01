Mercato - PSG : Mbappé est déjà très attendu au Real Madrid

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prolongé en mai dernier par le PSG, Kylian Mbappé aurait déjà réclamé son transfert en vue du prochain mercato estival. Le Real Madrid pourrait une fois de plus tenter de faire venir l’attaquant parisien. Dans la capitale espagnole, l’international français retrouverait certains de ses coéquipiers en sélection : Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Karim Benzema.

Et si Kylian Mbappé claquait la porte du PSG seulement un an après sa prolongation de contrat ? C’est une possibilité qui prend de plus en plus d’envergure. Depuis le début de saison, l’attaquant français traîne son spleen. Entre son # PivotGang sur Instagram pour se plaindre de positionnement, l’affaire des bots numériques ou encore les différends financiers avec le PSG (comme l’a révélé le10sport.com), Kylian Mbappé aurait déjà demandé son transfert. Une pression que le club de la capitale prend au sérieux.

Le Real Madrid n’oublie pas Mbappé

Logiquement, le Real Madrid fait partie des candidats. Même si le club madrilène n’a pas apprécié le comportement de Kylian Mbappé l’été dernier, le talent du champion du monde ne laisse pas indifférent. Mbappé a toujours rêvé du Real Madrid et inversement. Surtout que dans la capitale espagnole, l’international français ne sera pas seul vu la petite colonie tricolore qui se créée depuis quelques années.

Dépité, Mbappé va quitter le PSG ? https://t.co/RTWrDLtQSG pic.twitter.com/IrSbKTi1KM — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Un Français de plus en Espagne ?

En effet, au Real Madrid, l’attaquant du PSG retrouverait Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni mais surtout Karim Benzema. Tous sont les coéquipiers de Kylian Mbappé en équipe de France, ils pourraient bientôt l’être en club. Pire, l’attaquant parisien aurait plus d’internationaux français à ses côtés au Real Madrid qu’au PSG. Un détail qui peut compter dans le choix de Kylian Mbappé ? Possible car en plus d’avoir réclamé la venue d’Aurélien Tchouaméni au PSG, il n’a jamais caché sa joie d’évoluer avec Karim Benzema. Affaire à suivre…