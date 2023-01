Transferts - PSG : Un énorme chantier attend Campos sur le mercato

Pierrick Levallet

Cet été, Luis Campos voulait impérativement recruter un défenseur central. Mais le conseiller football du PSG n’a réussi à attirer aucun joueur à ce poste. Il n’aurait cependant pas renoncé et voudrait de nouveau tenter sa chance lors du mercato hivernal. Sauf qu’un énorme casse-tête se présente à lui puisque toutes les pistes qu’il a envisagé devraient lui échapper.

Après avoir manqué son coup cet été, Luis Campos prévoit encore l’arrivée d’un nouveau défenseur central au sein de l’effectif du PSG. Le conseiller football parisien n’a pas lâché l’affaire pour Milan Skriniar, bien au contraire. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que Luis Campos comptait revenir à la charge en janvier pour le joueur de l’Inter. Néanmoins, l’avenir du Slovaque devrait s’écrire en Italie.

Skriniar se rapproche d’une prolongation à l’Inter

En effet, cela fait quelques semaines que Milan Skriniar est annoncé vers une prolongation chez les Nerazzurri . Le dossier patinait, mais il semble s’être débloqué. Il y a quelques jours, Sport Mediaset révélait que la réponse de Milan Skriniar était attendue avec impatience à Milan. Si elle est favorable, le défenseur de 27 ans deviendra l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif aux côtés de Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic. En prolongeant, Milan Skriniar devrait toucher 6,5M€ de salaire par an.

Kim Min-Jae, c’est compliqué

Face à toute l’incertitude autour de l’avenir de Milan Skriniar, Luis Campos aurait ouvert d’autres pistes sur le marché. Le conseiller football parisien était notamment lié à Kim Min-Jae, l’autre révélation du Napoli avec Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, Luciano Spalletti a annoncé il y a quelques semaines qu’il ne voyait pas le Coréen quitter les Azzurri en janvier : « Les rumeurs des clubs emblématiques sur Kim ? Il y a probablement des clubs qui ont une plus grande histoire, mais qui ont moins de passion. Quand on entre en contact avec la passion des Napolitains, il devient difficile de se comparer même avec des clubs de championnats plus importants comme la Premier League. Je ne pense pas qu'il puisse quitter Naples, il est tellement à l'aise dans la ville et il est tellement adapté à notre façon d'être avec son exécution et sa tranquillité. Je pense qu'il est au bon endroit pour lui. »

Gvardiol dans le viseur du PSG, mais aussi de Chelsea et du Real Madrid