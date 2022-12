Mercato - PSG : Campos reçoit une première réponse pour ce transfert à 45M€

Pierrick Levallet

Surprenant avec le Napoli depuis son arrivée, Kim Min-Jae s'est fait remarquer sur le marché des transferts. Le Coréen de 26 ans aurait notamment tapé dans l'oeil du PSG. Luis Campos aimerait le faire venir dans la capitale. Mais Luciano Spalletti, l'entraîneur du Napoli, estime avoir des arguments pour retenir son défenseur.

Cet été, le Napoli a réalisé deux coups de maître. En plus de Khvicha Kvaratskhelia, les Azzurri ont fait une bonne pioche avec Kim Min-Jae. Arrivé en provenance de Fenerbahçe pour un peu plus de 18M€, le Coréen a parfaitement assuré la succession de Kalidou Koulibaly, parti à Chelsea. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, puisque le PSG s’intéresserait à lui en cas d’échec avec Milan Skriniar.

«Je ne pense pas qu'il puisse quitter Naples»

Néanmoins, Luciano Spalletti estime que le Napoli a un atout de taille pour conserver Kim Min-Jae. « Les rumeurs des clubs emblématiques sur Kim ? Il y a probablement des clubs qui ont une plus grande histoire, mais qui ont moins de passion. Quand on entre en contact avec la passion des Napolitains, il devient difficile de se comparer même avec des clubs de championnats plus importants comme la Premier League » a expliqué l’entraîneur napolitain en conférence de presse.

«Je pense qu'il est au bon endroit pour lui»