EXCLU - Mercato : Bordeaux entre dans la danse d’un dossier chaud

Solidement installé sur le podium de la Ligue 2 à la deuxième place, Bordeaux commence déjà à préparer l’avenir. Selon nos informations, les Girondins font également partie des clubs intéressés par Amine Boutrah, le phénomène du National qui fait saliver tout le football français.

Il suffit de regarde le nombre de scouts ou autre émissaires envoyés par les clubs, français ou étrangers, lors des matchs de Concarneau pour comprendre l’ampleur du phénomène Amine Boutrah. Le milieu de terrain des Bretons réalise un excellent début de saison et ses performances font très régulièrement sensation. Avec ses qualités de vitesse, de dribble et de percussion, Amine Boutrah sait clairement se faire remarquer. Et les clubs français ont vite compris qu’il y avait une très bonne affaire à réaliser du côté de Concarneau…

L’ASSE et Montpellier le veulent

Comme révélé par le10sport.com , Amine Boutrah est déjà dans le viseur de façon très concrète de deux clubs français. L’AS Saint-Etienne, qui a été dans les premières écuries à craquer pour le nouveau Ribéry. Et la semaine dernière, Montpellier est venu observer le joueur lors de la rencontre opposant Concarneau à Paris 13 Atletico. Bruno Carotti, en personne, a assisté au match, spécialement pour voir jouer Amine Boutrah.

Bordeaux s’intéresse à Boutrah

A ces deux clubs aujourd’hui clairement positionnés, il faut ajouter les Girondins de Bordeaux. Selon nos sources, l’actuel deuxième de Ligue 2 a de fortes intentions pour les mois à venir concernant Amine Boutrah. Si la priorité du club reste la remontée en Ligue 1, le recrutement de talent capable d’exploser au plus haut-niveau comme celui du joueur de Concarneau est également à l’étude.



Leader du National, Concarneau reste toutefois serein concernant sa pépite. Les dirigeants refusent de parler d’un départ en cours de saison, la priorité est donnée au sportif et à possible montée en Ligue 2. Pour rappel, le contrat d'Amine Boutrah court jusqu'en juin 2023...