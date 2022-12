Mercato : Cristiano Ronaldo signe en Arabie saoudite, il refuse un contrat en or

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo demeurait sans club depuis plus d’un mois et la rupture de son contrat à Manchester United. Et alors qu’il a pris la direction d’Al-Nassr jusqu’en juin 2025, club saoudien qui fait de lui le joueur le mieux payé au monde, la Major League Soccer et Kansas City lui avaient ouvert ses portes selon Fabrizio Romano.

Pendant un peu plus d’un mois, Cristiano Ronaldo était sans club depuis la première fois depuis le début de sa carrière. Passé par le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, le quintuple Ballon d’or retrouvait les Red Devils à l’été 2021. Cependant, en raison de différends avec le club anglais et à la suite d’une interview explosive avec Piers Morgan courant novembre, Manchester United annonçait la rupture du contrat de Ronaldo le 22 novembre dernier.

Ronaldo voulait l’Europe, il s’est rabattu sur l’Arabie saoudite

La Gazzetta dello Sport révélait dans la foulée que la priorité de Cristiano Ronaldo était de rester en Europe en signant au PSG ou à Chelsea. Finalement, celui qui est surnommé CR7 a rejoint Al-Nassr, une opération officialisée vendredi par le club saoudien avec le communiqué suivant. « C'est plus qu'une histoire en devenir. C'est une signature qui va non seulement inspirer notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais aussi inspirer notre championnat, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes ». De son côté, Cristiano Ronaldo s’enflammait aussi pour sa nouvelle aventure et première expérience en dehors du football européen. « La vision d'Al Nassr est très inspirante. Je suis très excité de rejoindre mes coéquipiers et d'aider l'équipe à obtenir plus de succès. ».

Mercato : Une condition fixée par Cristiano Ronaldo pour son transfert en Arabie saoudite https://t.co/CHD7aLVw6y pic.twitter.com/QQXH84PmqL — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Ronaldo a rejeté un contrat en or en MLS

Néanmoins, avant de signer un contrat qui fait de lui le sportif le mieux payé du monde jusqu’en juin 2025, Cristiano Ronaldo aurait été approché par le Sporting Kansas City en Major League Soccer. La franchise de MLS aurait tenté sa chance auprès de son entourage et une entrevue aurait eu lieu dans la première quinzaine de novembre avant la fameuse interview avec Piers Morgan de Cristiano Ronaldo. Une deuxième réunion se serait déroulée d’après Fabrizio Romano par la suite avec une enveloppe salariale tout bonnement énorme. Pour autant, et alors qu’il aurait pu vivre le rêve américain, Ronaldo a privilégié l’expérience saoudienne avec Al-Nassr.