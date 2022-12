Mercato : C’est bouclé pour Cristiano Ronaldo, voilà les coulisses de son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, la presse saoudienne a lâché une bombe en révélant la signature de Cristiano Ronaldo en faveur d’Al-Nassr. L’international portugais se serait effectivement engagé avec la formation dirigée par Rudi Garcia ou serait en passe de le faire. L’officialisation est attendue dans les prochaines heures, sonnant ainsi la fin de la carrière au plus haut niveau de CR7.

En discussions avec le club saoudien d’Al-Nassr depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo semble avoir réglé son avenir. La chaîne d’information locale Al-Arabiya annonce ce vendredi soir que le quintuple Ballon d’Or s'est engagé pour deux saisons et demie en faveur d’Al-Nassr, équipe dirigée par Rudi Garcia. Libre depuis son départ de Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo est donc fixé pour son avenir, alors que l’officialisation ne serait plus qu’une question de temps.

Officialisation avant 2023 ?

Dans la foulée de la bombe lâchée par Al-Arabiya , CBS a confirmé la future arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. L’attaquant de 37 ans aurait déjà signé un contrat avec le club de Riyad vendredi après-midi, information que confirme en partie Marca . Le média espagnol annonce également que l’avenir de la star ne fait plus aucun doute mais évoque pour sa part un accord « bouclée à 99%. » Quelques détails seraient encore à régler d’ici à samedi. Le président et le directeur sportif d’Al-Nassr se trouveraient actuellement à Madrid avec l'intention d'emmener Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite et d'officialiser l’accord le 31 décembre.

Jackpot pour Cristiano Ronaldo