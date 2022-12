Mercato - PSG : Offensive confirmée pour ce transfert à 120M€

Brillant avec l'Argentine lors de la Coupe du monde, Enzo Fernandez s'est fait un nom sur le mercato. Le joueur de 21 ans est convoité par les plus grands clubs d'Europe, dont le PSG. Cependant, la Premier League en pincerait également pour le crack argentin. Et un prétendant anglais serait en pole pour boucler ce dossier.

Impressionnant au Qatar avec l’Argentine, Enzo Fernandez s’est bien fait remarquer sur le marché des transferts. Sacré champion du monde et élu meilleur jeune joueur du tournoi, le milieu de 21 ans aurait notamment tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui aimerait le faire venir au PSG. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027 et qu’il dispose d’une clause libératoire de 120M€, Enzo Fernandez est également très convoité en Angleterre.

🚨🔥 #Chelsea entered strongly in the race for Enzo #Fernandez. Confirmed ✅ #CFC⚔️ However, the competition for the 🇦🇷 player is so high and will be fought: #Liverpool - that shown the main interest until recently -, #ManUnited and #Newcastle are already in. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/paOfGBdpRf