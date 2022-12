Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour ce transfert à 120M€ de Campos

Amadou Diawara

Etincelant lors de la Coupe du Monde, Enzo Fernandez aurait alarmé les plus grandes écuries européennes, dont le PSG et Chelsea. Pour rafler la mise sur ce dossier, les Blues auraient lancé les hostilités. En effet, le club emmené par Graham Potter serait actuellement en pourparlers avec la direction de Benfica.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Benfica, Enzo Fernandez pourrait ne plus faire long feu au Portugal. Alors qu'il a brillé lors de la Coupe du Monde au Qatar avec l'Argentine, le milieu de terrain de 21 ans serait suivi par les plus grosses cylindrées européennes, dont le PSG et Chelsea.

Chelsea est en pourparlers avec Benfica pour Enzo Fernandez

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , Chelsea aurait décidé de lancer les grandes manoeuvres pour battre la concurrence du PSG et des autres courtisans d'Enzo Fernandez. En effet, les Blues seraient actuellement en pourparlers directs avec la direction de Benfica.

Chelsea veut casser sa tirelire pour Enzo Fernandez