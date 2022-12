Transferts - Officiel : Cristiano Ronaldo débarque en Arabie saoudite, il justifie sa décision tonitruante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme évoqué un peu plus tôt dans la journée, Cristiano Ronaldo est fixé pour son avenir. Libre depuis l’annonce de son départ de Manchester United, le Portugais s’est engagé pour deux saisons et demie en faveur du club saoudien d’Al Nassr, ayant officialisé la nouvelle ce vendredi. Après avoir évolué au Sporting, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, le quintuple Ballon d’Or quitte donc l’Europe.

Une page se tourne. À 37 ans, Cristiano Ronaldo quitte l’Europe pour rallier l’Arabie saoudite. Comme évoqué ces dernières heures, l’international portugais s’est engagé pour deux saisons et demie en faveur d’Al Nassr, formation saoudienne dirigée par Rudi Garcia. Cristiano Ronaldo était libre depuis l’annonce de son départ le 22 novembre dernier, alors qu’il disputait la Coupe du monde avec Manchester United. Il retrouvera son fameux numéro 7.

الرياضي الأعظـم عالميًا 🌏يـوقع رسميًا لـ #العالمي 🤩#رونالدو_نصراوي pic.twitter.com/BBq469mAYh — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 30, 2022

Al Nassr s’enflamme pour ce deal historique, Cristiano Ronaldo se dit «excité» par son nouveau défi

« C'est plus qu'une histoire en devenir. C'est une signature qui va non seulement inspirer notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais aussi inspirer notre championnat, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes », s’est réjoui le club d’Al Nassr sur les réseaux sociaux. « Je suis heureux de connaître une nouvelle expérience dans un autre championnat et un autre pays , confie pour sa part Cristiano Ronaldo, relayé par son nouveau club. La vision d'Al Nassr est très inspirante. Je suis très excité de rejoindre mes coéquipiers et d'aider l'équipe à obtenir plus de succès. »

Jackpot pour Cristiano Ronaldo