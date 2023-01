Mercato - PSG : Rudi Garcia utilise Messi pour chambrer Cristiano Ronaldo

La rédaction

Fraichement arrivée dans le club saoudien d’Al-Nassr, la star portugaise Cristiano Ronaldo va être désormais entrainé par Rudi Garcia. L’ancien coach de l’OM et de l’OL, en poste depuis juillet en Arabie Saoudite, voit donc son effectif renforcé par l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Et il a ironisé sur une arrivée de Lionel Messi..

Cristiano Ronaldo a signé un contrat juteux de 200M€ avec le club saoudien d'Al-Nassr, faisant de lui le joueur le mieux payé du monde. Un nouveau challenge donc pour l'attaquant portugais, qui avait résilié son contrat avec Manchester United quelques semaines auparavant.

Garcia chambre CR7

L’année 2022 ne pouvait pas mieux se terminer pour l’équipe de Rudi Garcia. Al-Nassr s’est imposé 1-0 face à Al Khaleej, reprenant ainsi la tête du championnat. Mais c’est surtout la signature de la légende Cristiano Ronaldo qui ravit tout le monde du côté d’Al-Nassr. Garcia en a d’ailleurs profité pour chambrer légèrement son nouveau joueur en conférence de presse : « J’ai essayé de faire venir Messi directement de Doha » s’est-il amusé en évoquant l'attaquant argentin du PSG.

