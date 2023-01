Mercato : Les 10 transferts marquants de l’année 2022

Arnaud De Kanel

L'année 2022 a touché à sa fin, place à 2023. L'occasion parfaite de se remémorer les faits marquants du football durant cette année qui aura notamment vu Karim Benzema soulever son premier Ballon d'Or et Leo Messi sa première Coupe du monde. Au niveau du mercato, 10 gros transferts ont particulièrement retenu notre attention.

Il y a du mouvement en 2022 sur le mercato ! Le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester City, n'ont pas hésité à casser leur tirelire pour s'offrir quelques uns des meilleurs joueurs de la planète. Le 10 Sport vous dresse sa liste des 10 transferts les plus marquants de 2022.

Erling Haaland, Manchester City

L'Europe entière, dont le PSG et le Real Madrid, se l'arrachait, c'est finalement Manchester City qui a raflé la mise. Le 13 juin dernier, les Skyblues mettaient fin au suspens en officialisant la venue d'Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 60M€. Sans aucun doute le plus gros coup de 2022 puisque l'attaquant norvégien explose tous les records depuis son arrivée en Angleterre. Il culmine déjà à 27 buts en 21 apparitions.

Sadio Mané, Bayern Munich

Le 22 juin, Sadio Mané quittait la Mersey et Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich. Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions avait très bien négocié puisque l'opération s'était bouclée aux alentours de 40M€. Le Sénégalais a réussi ses débuts avant de se blesser juste avant la Coupe du monde.

Robert Lewandowski, FC Barcelone

En recrutant Mané, le Bayern avait prévu son coup. En effet, Robert Lewandowski voulait quitter la Bavière pour rejoindre la Catalogne et le Barça. Souhait exaucé pour le Polonais qui avait été recruté pour 50M€ le 19 juillet dernier. Il a réussi ses débuts sur le plan personnel mais c'est beaucoup plus compliqué pour sa nouvelle équipe.

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid

Mené en bateau par Kylian Mbappé et le PSG, le Real Madrid voulait se venger en recrutant l'une des priorités parisienne sur le mercato. Chose faite pour les Merengue qui avaient lâché 80M€ pour s'attacher les services d'Aurélien Tchouaméni. Une adaptation expresse du français qui est rapidement devenu titulaire en sentinelle aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos.

Paul Pogba, Juventus Turin

Pour Paul Pogba, c'est beaucoup plus compliqué. Le milieu de terrain tricolore n'avait pas prolongé son contrat et était parti libre de Manchester United. Il s'était engagé avec la Juventus, son ancien club. Très vite, il s'est blessé et n'a plus refoulé les pelouses depuis, manquant même le Mondial au Qatar. De plus, il est au coeur d'une affaire extra-sportive. Un transfert marquant mais qui ne lui réussit pas pour le moment.

Alexis Sanchez, OM

L'aéroport de Marignane s'était embrasé à l'arrivée d'Alexis Sanchez. El Nino Maravilla débarquait gratuitement après la fin de son contrat avec l'Inter Milan. C'est la première superstar recrutée par Pablo Longoria. Il a déjà conquis tout le public du Vélodrome.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

C'est un coup de tonnerre qui a frappé le monde du football. Après un début de saison cataclysmique avec Manchester United, Cristiano Ronaldo accordait une interview fracassante à Piers Morgan. Les Red Devils n'avaient pas apprécié et avaient rompu son contrat. Au chômage, Ronaldo a retrouvé du travail en Arabie Saoudite, plus précisément à Al-Nassr, club coaché par le Français Rudi Garcia. Une annonce retentissante qui sonne sans doute la fin de sa glorieuse carrière...

Darwin Nunez, Liverpool

Quelques jours avant le départ de Sadio Mané, Liverpool officialisait la venue de Darwin Nunez, révélation du côté de Benfica. L'attaquant uruguayen était pisté par le PSG mais les Reds avaient fait sauter la banque en déboursant 100M€, le plus gros transfert de l'histoire du club. Depuis, Nunez est en manque de confiance et peine à justifier l'investissement colossal dont il a fait l'objet.

Vitinha, PSG

La première recrue de l'ère Luis Campos au PSG est Vitinha. Le Portugais avait fait marcher son réseau préférentiel pour signer le milieu de terrain de Porto cet été contre un chèque de 40M€. Discret en dehors des terrains, Vitinha se montre aux côtés de Marco Verratti. Il ne cesse de bonifier l'Italien depuis sa signature car il compense en grande partie ses efforts. C'est la meilleure recrue du PSG et il est déjà un titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier. Le PSG a enfin trouvé son milieu de terrain.

Casemiro, Manchester United