Le PSG vient de passer à côté d'un énorme coup sur le marché

Arnaud De Kanel

Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG ciblerait N'Golo Kanté, libre de tout contrat à la fin de la saison. Une opportunité en or pour les Parisiens qui sont dans le collimateur du fair-play financier. Et alors que les négociations avec Chelsea étaient rompues, le tricolore devrait finalement prolonger son contrat.

Champion du monde en 2018 avec les Bleus , N'Golo Kanté serait sur les tablettes du PSG. Depuis plusieurs saisons, le club de la capitale cherche le remplaçant de Thiago Motta au poste de sentinelle. Les recrues sont passées mais le successeur idéal n'a toujours pas été trouvé. Alors, N'Golo Kanté pourrait être le profil parfait, lui qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Foot Mercato évoquait un intérêt d'Al-Nassr, le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Néanmoins, il ne devrait ni rejoindre le club saoudien ni le PSG.

PSG : Neymar fait une annonce retentissante pour 2023 https://t.co/9RTNPhCRke pic.twitter.com/o0vVTVNpIk — le10sport (@le10sport) January 1, 2023

Kanté se plait à Londres

N'Golo Kanté et Chelsea, c'est parti pour durer. Les Blues et le milieu de terrain étaient pourtant loin de se mettre d'accord. Les demandes de Kanté étaient aux antipodes de ce que Chelsea lui proposait. Néanmoins, le champion du monde 2018 souhaite poursuivre l'aventure à Londres d'après les dernières informations de The Athletic . Les négociations battraient même leur plein et devraient déboucher sur un accord dans les prochains jours.

C'est terminé pour le PSG