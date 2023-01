Mercato - PSG : Al-Khelaïfi réserve une autre surprise pour janvier

Guillaume de Saint Sauveur

Ces derniers jours, le PSG a fixé l’avenir de Marco Verratti, prolongé jusqu’en 2026 un peu à la surprise générale. Mais le président Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, puisque l’accord semble en bonne voie pour une autre prolongation importante dans les semaines à venir : celle de Marquinhos.

Mercredi soir, à l’occasion de la réception du RC Strasbourg en championnat, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026 : « C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu », a expliqué Verratti après sa prolongation au PSG.

Al-Khelaïfi s’enflamme pour Verratti

De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi a également affiché son bonheur pour Marco Verratti : « Nous sommes très heureux de voir Marco Verratti poursuivre son incroyable carrière au Paris Saint-Germain. Marco a joué un rôle central dans l'histoire et le succès du club au cours des dix dernières années, tout en devenant l'un des meilleurs joueurs de sa génération. La prolongation de Marco témoigne de la croissance continue et des ambitions élevées de notre club. C’est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et nos fans », a indiqué le patron du PSG, qui ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

Marquinhos, le prochain sur la liste