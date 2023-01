Transferts : Avant Barcelone, ils auraient pu signer au PSG grâce à Mbappé

Arnaud De Kanel

Auteur d'une Coupe du monde remarquable, Kylian Mbappé a prouvé qu'il serait la star du football lorsque Leo Messi et Cristiano Ronaldo prendront leur retraite. Conscient de son influence, il tente également de dépasser sa simple fonction de joueur pour se muer en directeur sportif. Avant de signer au Barça, Robert Lewandowski et Frenkie de Jong avaient été approchés par l'attaquant du PSG.

Ce n'est plus un secret pour personne, pour accepter de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé voulait avoir les clés du sportif en main. L'attaquant star n'hésite pas à jouer de sa renommée pour tenter d'attirer les meilleurs joueurs de la planète. En sélection, il avait essayé de convaincre Aurélien Tchouaméni de le rejoindre au PSG, en vain. Le milieu de terrain du Real Madrid n'est pas le seul à voir reçu des avances de Mbappé puisque le natif de Bondy avait également discuté avec Frenkie de Jong et Robert Lewandowski avant qu'ils ne rejoignent le FC Barcelone.

Lors de la saison 2018-2019, l'Ajax Amsterdam a réalisé une épopée magnifique en Ligue des champions. Un milieu de terrain du nom de Frenkie de Jong sortait du lot. Très vite, il suscitait la convoitise du FC Barcelone. Kylian Mbappé était également tombé sous son charme et il avait discuter avec lui pour le convaincre de singer au PSG d'après Le Parisien . L'attaquant parisien avait réussi le plus gros de la mission puisque le Néerlandais s'apprêtait à déménager dans la capitale, tout cela avant que la délégation du Barça se déplace à Amsterdam et rafle la mise.

