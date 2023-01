Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti prête à claquer la porte ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric n’a pas encore annoncé sa décision pour son avenir. Le Real Madrid aimerait le prolonger pour une année supplémentaire, le joueur de 37 ans étant toujours performant, mais le Croate veut patienter encore un peu avant de trancher. Pendant la Coupe du monde, il a notamment évoqué la possibilité d’une retraite au Real Madrid.

À 37 ans, Luka Modric a montré pendant la Coupe du monde qu’il avait encore tout d’un joueur de haut niveau. Le Croate, brillant avec la Croatie, continue également de performer avec le Real Madrid. Le club madrilène ne serait d’ailleurs pas contre le prolonger pour une année supplémentaire. Cependant, Luka Modric n’a encore donné aucune réponse. En début de saison, il laissait entendre qu’il voulait attendre de voir dans quel état il serait physiquement à l’issue de l’exercice 2022-2023 avant de trancher.

Modric incertain concernant son avenir international

Mais inévitablement, les questions sur son avenir ont fusé pendant la Coupe du monde. D’abord sur sa carrière internationale avec la Croatie, le Mondial 2022 étant pressenti comme le dernier de Luka Modric. « Nous verrons... Je ne sais pas. Je me concentre sur le moment présent, je ne regarde pas l'avenir. Nous verrons ce qui se passera après la demi-finale » avait alors répondu la star de Carlo Ancelotti au Real Madrid après la qualification face au Brésil en quarts de finale.

Une retraite au Real Madrid pour Modric ? «C'est [son] rêve»