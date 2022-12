Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se confirme pour l'avenir de Kanté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un énorme rebondissement se confirme dans le dossier N'Golo Kanté. Alors que les discussions avec Chelsea étaient rompues depuis quelques jours, le milieu de terrain serait désormais ouvert à une prolongation. Annoncé au PSG, le champion du monde 2018 serait heureux à Londres et pourrait, prochainement, étirer son bail.

Lié à Chelsea jusqu'en juin prochain, N'Golo Kanté pourrait être une belle opportunité pour le PSG. Le club parisien suit la situation du champion du monde 2018 depuis plusieurs mois et apprécie son profil, malgré quelques blessures à répétition.

Kanté veut rester à Chelsea

Mais comme annoncé par le10Sport.com en octobre dernier, N'Golo Kanté est heureux à Chelsea et n'est pas forcément enclin à signer avec le PSG. Ce jeudi , The Athletic confirme la tendance et annonce que les discussions ont repris entre les Blues et l'international français. Kanté se rapproche d'une prolongation de contrat, comme le précise Fabrizio Romano.

Kanté ouvert à une prolongation