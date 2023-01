 Mercato - OM : C’est confirmé pour le départ d’une recrue estivale de Longoria

Thomas Bourseau

Isaak Touré n’a pas pu avoir réellement sa chance à l’OM depuis son arrivée à la dernière intersaison. Igor Tudor avait annoncé son départ en prêt samedi dernier et à Auxerre, la tendance a été confirmée.

Arrivé en juin 2022 en provenance du Havre sous l’impulsion du président Pablo Longoria, Isaak Touré nourrissait d’énormes ambitions avec l’OM et voulait d’ailleurs connaître la Ligue des champions. Cependant, avec le recrutement XXL effectué par le président Pablo Longoria et notamment dans le secteur de jeu du défenseur en question, Touré n’a eu que des miettes à se mettre sous la dent pendant la première partie de saison.

«Isaak Touré n’est pas là car il est prêté»

Résultat, le prêt d’Isaak Touré a été confirmé par Igor Tudor en personne. Dans la journée de samedi dernier, l’entraîneur de l’OM a fait savoir, sans nommer la destination, que Touré était déjà prêté par le club phocéen. « Isaak Touré n’est pas là car il est prêté. En ce qui concerne les joueurs qui partiront, c'est déjà presque défini ».

«Il y a Isaak Touré qui arrive de Marseille sur le plan défensif»