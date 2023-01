Transferts - PSG : Campos a déjà un problème pour le mercato estival

Thibault Morlain

Du côté du PSG, le mercato hivernal devrait être très calme. En effet, le club de la capitale n'a pas forcément prévu de bouger durant ce mois de janvier et Luis Campos aurait plutôt déjà les yeux rivés sur le mercato estival à venir. Et voilà que le conseiller sportif du PSG devrait faire avec un premier problème...

Comme le10sport.com vous l'a révélé, le mercato hivernal du PSG s'annonce calme dans le sens des arrivées. En effet, Luis Campos n'a pas prévu de recruter, ayant plutôt la tête déjà tournée sur le mercato estival à venir. A ce moment, le PSG pourrait alors réaliser de gros coups, tout en ayant toutefois certains dossiers épineux à régler.

Draxler-Benfica, c'est fini ?

Et cela devrait alors être le cas avec Julian Draxler. Indésirable au PSG, l'Allemand a été prêté cette saison à Benfica. Le fait est que du côté du Portugal, le milieu offensif n'est clairement pas en réussite. Draxler joue très peu et selon les informations dévoilées par O Jogo , il serait quasiment assuré qu'il fasse son retour au PSG, Benfica n'ayant pas l'envie de le conserver.

Un retour à Schalke 04 ?