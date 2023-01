Mercato - OM : Longoria tente un joli coup avec Manchester United

Thibault Morlain

Ça y est, le mercato hivernal a enfin ouvert ses portes et du côté de l'OM, il faut s'attendre à des mouvements, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Igor Tudor l'a d'ailleurs annoncé, il souhaite se renforcer offensivement. Et voilà que Pablo Longoria pourrait trouver le bonheur du Croate grâce à Manchester United.

Luis Suarez prêté à Almeria, Amine Harit blessé pour plusieurs mois et Gerson qui se rapproche d'un retour à Flamengo... L'OM voit son secteur offensif être chamboulé. Pablo Longoria pourrait alors remédier à cela durant ce mercato hivernal avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Alors que l'intérêt serait toujours d'actualité pour Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame), voilà qu'un nouveau nom a fait son apparition.

Mercato - OM : De retour au Brésil, Gerson sort du silence https://t.co/S85Qie1XIA pic.twitter.com/FKmSpNKOsq — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

L'OM sur Mejbri ?

Et c'est The Sun qui a dévoilé la nouvelle piste de l'OM, qui mènerait à... Hannibal Mejbri. A 19 ans, l'international tunisien, aujourd'hui prêté à Birmingham, appartient à Manchester United. Prometteur, Mejbri intéresserait ainsi Pablo Longoria qui aurait envoyé un émissaire le surveiller ces derniers jours.

« Pour ceux qui doivent arriver, on travaille dessus »