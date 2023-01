Mercato - PSG : Entre Mbappé et le Real Madrid, ce n'est pas terminé

Thibault Morlain

L'été dernier, le Real Madrid y a longtemps cru pour Kylian Mbappé. Ce dernier a finalement prolongé avec le PSG. Un coup dur pour les Merengue qui, selon les derniers échos, auraient quelque peu pris leurs distance avec le natif de Bondy. Faut-il alors pour autant écarter définitivement un futur transfert de Mbappé au Real Madrid ? En Espagne, on a apporté une réponse à cette question.

Au Real Madrid, on était prêt à faire des folies pour Kylian Mbappé. En 2021, Florentino Pérez aurait proposé 200M€ au PSG. En 2022, un contrat XXL aurait été formulé au natif de Bondy alors qu'il arrive au terme du sien avec Paris. Mais voilà qu'à chaque fois, cela s'est soldé par un échec pour la Casa Blanca. Mbappé a même fini par prolonger avec le PSG jusqu'en 2024. Le fait est que selon les derniers échos, l'international français souhaiterait faire ses valises. Un transfert pourrait alors être d'actualité pour l'été 2023. Une nouvelle chance à saisir pour le Real Madrid ?

« Il ne faut jamais écarter Mbappé »

Forcément, alors qu'il est question d'un possible départ du PSG pour Kylian Mbappé, les regards se tournent vers le Real Madrid. Mais en Espagne, certains expliquent que les Merengue ne seraient plus si chauds que cela pour le natif de Bondy, d'autant qu'Endrick a été recruté et viendra en 2024. Quid alors de Mbappé au Real Madrid ? Pour Bernabeu Digital , Pablo Polo, journaliste pour Marca , s'est confié sur le sujet, expliquant alors : « Faut-il oublier l'option Mbappé après le recrutement d'Endrick ? Il ne faut jamais écarter Mbappé. Au final, c'est le meilleur attaquant du monde avec Haaland et le Real Madrid a besoin d'avoir dans son effectif les meilleurs attaquants du monde ».

« C'est dans l'ADN du club »