Transferts - Real Madrid : Deux transferts XXL en préparation ?

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal vient de débuter et le Real Madrid fait déjà parler de lui. Alors que Karim Benzema et Luka Modric souhaitent prolonger, les Merengue veulent tout de même renforcer l'effectif. En attaque et en défense, Florentino Perez viserait deux pointures : Alphonso Davies et Erling Haaland. Un beau cadeau pour Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid veut frapper fort sur le mercato. Les Merengue viennent de boucler la signature d'Endrick mais ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Afin de préparer au lieux le futur, le champion d'Europe viserait les deux joueurs les plus prometteurs à leur poste. Karim Benzema et Ferland Mendy sont prévenus.

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prépare du lourd pour oublier Bellingham https://t.co/iPUvjjY9cJ pic.twitter.com/iez4urGLmx — le10sport (@le10sport) January 1, 2023

Le Real ne lâche pas Haaland

En fin de contrat en juin prochain, Karim Benzema n'a toujours pas réglé sa situation contractuelle, bien qu'il souhaite prolonger l'aventure d'après OK Diario . De plus, il a manqué de nombreux matchs en ce début de saison et il s'approche de la fin de sa carrière. Pour s'y préparer, le Real Madrid n'aurait pas abandonné la piste menant à Erling Haaland selon AS . En revanche, la piste Kylian Mbappé serait bel et bien enterrée. Pour Haaland, le Real pourrait passer à l'action en 2024 car dans un an et demi, il aura une clause libératoire fixée à 150M€. AS rapporte que les deux parties seraient en contact.

Davies également pisté