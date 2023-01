Mercato - PSG : Une réponse tombe dans le feuilleton Rabiot

Thomas Bourseau

Bien que Massimilliano Allegri aimerait prolonger le contrat d’Adrien Rabiot, qui est pour sa part annoncé au PSG, l’entraîneur de la Juventus ne mettrait pas tous ses oeufs dans le même panier et penserait d’ailleurs à Alexis Mac Allister pour le remplacer. Le champion du monde argentin a calmé le jeu.

Adrien Rabiot vers le PSG ? C’est du moins ce que Massimilliano Allegri aimerait éviter alors que Véronique Rabiot validerait cette option pour son fils selon la presse italienne. À l’issue de la saison, le contrat de Rabiot sera arrivé à expiration si sa situation contractuelle restait inchangée d’ici-là à la Juventus. Et de par ses belles performances avec l’Équipe de France pendant le Mondial au Qatar, la cote de l’ancien joueur du PSG aurait bien grimpé selon la Gazzetta dello Sport qui a affirmé que l’entraîneur de la Juventus aimerait prolonger le contrat d’Adrien Rabiot pour plusieurs années.

Mercato - PSG : Rabiot, pourquoi un retour est possible https://t.co/3KKTCScTZG pic.twitter.com/HwgDFIRy7c — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

La Juventus penserait à Mac Allister pour pallier l’éventuel départ de Rabiot

Cependant, Massimiliano Allegri saurait pertinemment que le dossier Adrien Rabiot pourrait ne pas aboutir. Pour ce faire, le coach de la Vieille Dame voudrait être paré à toute éventualité et compterait sur Alexis Mac Allister en cas de départ de Rabiot de la Juventus. Néanmoins, le champion du monde argentin a calmé son monde dès son retour aux affaires à Brighton.

«Je ne suis pas pressé de partir. Je suis vraiment heureux ici»