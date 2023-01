Mercato : Recalé par le PSG, João Félix a identifié sa prochaine destination

Pierrick Levallet

Dans la tourmente à l'Atletico de Madrid, João Félix en aurait assez de sa situation. Son agent lui chercherait donc un nouveau club où rebondir. Le Portugais a alors été lié au PSG récemment. Mais Le10Sport.com est en mesure d'affirmer que le joueur de 23 ans ne rejoindra pas la capitale, et une destination semble se dessiner pour son avenir.

En plein calvaire à l’Atlético de Madrid depuis le début de saison, João Félix aimerait rejoindre un nouveau club cet hiver. Le Portugais n’en peut plus de sa situation sous Diego Simeone. De ce fait, Jorge Mendes lui chercherait une nouvelle équipe pour poursuivre la saison. Et son prochain championnat serait déjà identifié.

Mercato : Recalé par le PSG, Joao Félix reçoit un message clair pour son avenir https://t.co/oMCWHvjmDs pic.twitter.com/7ow4n3cN4j — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Direction la Premier League pour João Félix ?

À en croire les informations de The Athletic , la destination la plus probable pour João Félix a toujours été la Premier League. Le Bayern Munich, le PSG et le FC Barcelone ont bien été annoncés sur le dossier par la presse espagnole, mais le Portugais est beaucoup plus envisagé du côté de l’Angleterre.

Le PSG l’a déjà recalé

Cette nouvelle vient confirmer les informations du 10Sport.com. Il y a quelques jours, nous vous révélions que Luis Campos et Christophe Galtier n’avaient jamais réellement ciblé João Félix. L’attaquant de 23 ans n’a pas le profil recherché par la direction du PSG.