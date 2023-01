Équipe de France : Nouvelle séquence insolite entre Dembélé et Mbappé

La rédaction

Plusieurs séquences de l’atmosphère au sein de l’Équipe de France pendant la coupe du monde ont été révélées ce lundi. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe qui a atteint la finale de la compétition (défaite 4-3 aux tab face à l’Argentine) possédait visiblement, une très bonne ambiance.

Ça y est, l'équipe de France a dévoilé son « Best of XXL » de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette compilation de vidéos des bleus dure une vingtaine de minutes, et réserve son lot de plaisanteries.

Mbappé et Dembélé : comme chien et chat

La séquence marquante de cette compilation, est notamment celle de la scène entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans la salle de massage. Les deux joueurs sont complices, et ça se voit. L'attaquant du PSG provoque son compatriote du FC Barcelone qui se fait masser, et qui ne peut pas répondre aux claques que lui inflige le meilleur buteur du mondial (8 buts) sur la tête. Dembélé jure alors « vouloir se venger ».

Alors cette vengeance @dembouz ? 😝Découvrez le 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗢𝗙 𝗫𝗫𝗟 de la Coupe du Monde 🎬👉 https://t.co/IdyggAtXzZ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rFYRNbg5L7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 2, 2023

Bonne ambiance et chambrage

Parmi les autres images de cette intimité bleue, on retrouve notamment les tentatives de Youssouf Fofana de rallier un cri de guerre, celles déjà bien connues de Mbappé (décidément) bien chambreur à l’égard de Matteo Guendouzi, ou encore celles de Randall Kolo-Muani, assez timide devant les caméras.