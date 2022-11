Foot - Mercato

Mercato : Comme Gareth Bale, ces stars ont flambé en MLS

Publié le 6 novembre 2022 à 13h00

Arnaud De Kanel

Dans la nuit de samedi à dimanche, Gareth Bale a porté son équipe des Los Angeles FC vers le titre en MLS. Comme l'ancienne star du Real Madrid auparavant, d'anciennes gloires du football européen se sont exilées pour y finir leur carrière en beauté. Retour sur ces stars qui ont brillé en MLS.

Avec une tête égalisatrice à la 128ème minute de jeu, Gareth Bale a permis à sa franchise d'accrocher la séance de tirs aux buts, remportée par les Los Angeles FC. « C’est toujours agréable de marquer en finale, je semble avoir le don pour le faire. Ce titre est important pour le club, c’est important pour les fans. Le mérite revient à tout le monde, car on a continué à pousser et à se battre. C’est une sensation formidable » s'est extasié Gareth Bale. Le Gallois avait déjà marqué en finale de Ligue des champions avec le Real Madrid. Avant lui, ils sont nombreux à avoir brillé en MLS.

GARETH BALE EQUALIZES IN STOPPAGE TIME OF EXTRATIME!! #MLSCUP pic.twitter.com/iWqfU9FAWG — Major League Soccer (@MLS) November 5, 2022

Les anciennes stars de Premier League

De 2015 à 2016, Didier Drogba a fait des miracles avec l'Impact Montréal. L'ancien attaquant de l'OM a frappé fort en inscrivant 23 buts en 41 matchs. Un ancien pensionnaire de Ligue 1 qui a explosé en Premier League et lancé les hostilités en MLS, n'est autre que le meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, Thierry Henry. Le Français a été l'un des piliers de la démocratisation de la MLS et a marqué de son empreinte son passage aux New York Red Bulls en disputant 135 matchs et marquant 52 buts. Après une carrière riche en PL, Wayne Rooney prenait son envol pour rejoindre DC United, club qu'il coache désormais. Au total, 25 buts en 52 matchs. Il est essentiel de citer David Beckham et ses 124 matchs avec le LA Galaxy. Steven Gerrard a fait une pige d'un an dans le même club, après 710 matchs avec Liverpool.

Bale, Zlatan, Kaka, Pirlo

Gareth Bale a donc remporté son premier titre de MLS, moins de 6 mois après son arrivée. Chez le rival, au LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic a fait parler a poudre en inscrivant 53 buts en 58 matchs. L'ancienne star du PSG est entré dans l'histoire de la MLS. Un autre ancien du Real Madrid a brillé aux Etats-Unis. Avec Orlando, Kaka a raccroché après 75 matchs, 24 buts et 19 passes décisives. Pour finir, l'Italien Andrea Pirlo avec le New York City FC où il aura disputé 62 rencontres. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont-ils emboiter le pas ?