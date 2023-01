Mercato : L’énorme punchline du clan Garcia sur le choix de Cristiano Ronaldo

Axel Cornic

Après des semaines de spéculations, Cristiano Ronaldo a finalement choisi son avenir en signant un contrat historique avec le club saoudien d’Al Nassr. Une décision qui a été fortement critiquée à travers la planète football, mais le quintuple Ballon d’Or peut compter sur le soutien de son futur entraîneur Rudi Garcia… ainsi que de la compagne de ce dernier.

C’est fait. Après des années passées à martyriser les défenses européennes, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en posant ses valises en Arabie Saoudite, où il jouera pour Al Nassr. Un choix pas vraiment accepté par tout le monde, puisque certains étaient persuadés que la star de 37 pouvait encore évoluer au plus haut niveau.

« Un champion à plus de 800 buts apostrophé de la sorte, comme un vulgaire banni du football »

Ancienne journaliste pour la télévision italienne, Francesca Brienza connaît bien la vie en Arabie Saoudite, puisqu’elle a suivi son compagnon Rudi Garcia ans son aventure à Al Nassr. Dans un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , elle défend ainsi le choix du Portugais. « En tant que journaliste, je dis que les critiques qui lui sont adressée à cause de son choix de quitter l’Europe, me font penser combien nous sommes devenus bons dans le vouloir critiquer sans savoir » a-t-elle lancé. « Un champion à plus de 800 buts apostrophé de la sorte, comme un vulgaire banni du football ».

« Il ne va pas débarquer en Arabie Saoudite pour manger des dattes et regarder les autres s’entraîner »