Mercato : La vérité éclate sur la rupture entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes

La rédaction

La transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr marque la fin d'une ère. Le Portugais quitte l'Europe et se sépare au passage de son agent Jorge Mendes, avec qui il forme un duo iconique depuis de longues années. La fin d'une relation déclenchée par l'interview fracassante de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan où le Portugais a ouvertement critiqué Manchester United, provoquant sa rupture de contrat.

Sans club depuis la rupture de son contrat par Manchester United en pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo s'est finalement engagé au sein du club saoudien d'Al Nassr. La fin d'un long feuilleton, mais surtout le début d'une nouvelle expérience pour Cristiano Ronaldo, loin de l'Europe, et sans son historique agent Jorge Mendes.

L'élément déclencheur de la rupture Ronaldo - Mendes

En fustigeant Manchester United lors d'une interview accordée au journaliste Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a provoqué la rupture de son contrat par les Red Devils. Selon Record et The Daily Mail , cet entretien aurait également provoqué la fin de la relation entre Cristiano Ronaldo et son agent historique Jorge Mendes alors que des tensions semblaient présentes depuis plusieurs semaines entre les deux hommes.

Mercato : Un proche de Cristiano Ronaldo fait une grosse annonce https://t.co/wkGyQxba4o pic.twitter.com/EVF1dB5Gf6 — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Le divorce est acté