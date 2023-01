Mercato : L'incroyable révélation d'un proche de Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Présenté à Al Nassr mardi, Cristiano Ronaldo va débuter une toute nouvelle aventure, probablement la dernière de sa carrière. Un choix qui a d'ailleurs suscité de nombreuses critiques puisqu'il est reproché à CR7 d'avoir choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite uniquement pour l'argent. Et selon Edu Aguirre, journaliste proche de la star portugaise, plusieurs clubs européens ont tenté de le recruter.

C'est donc une réalité, Cristiano Ronaldo va bien évoluer pour Al Nassr où il s'est engagé jusqu'en 2025 avec à la clé un salaire annuel net estimé à 200M€. Par conséquent, ce choix a largement été commenté et il aurait même reçu des offres venues d'Europe comme le révèle Edu Aguirre, journaliste espagnol proche de CR7.

Nouvelles révélations sur le calvaire de Cristiano Ronaldo https://t.co/Ceuk8Ze8pn pic.twitter.com/OHHN3pdsKy — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Cristiano Ronaldo a refusé des offres en Europe

« Bien sûr qu’il a eu des offres en Europe. Mais aucune ne le motivait plus que ça. Deux équipes ont bougé. Il y avait une équipe de deuxième zone et continuer à subir cette pression et à devoir prouver, alors que Cristiano n’a plus rien à prouver, il a opté pour jouer. Et Cristiano Ronaldo n’est pas seulement un joueur, c’est le plus grand contrat de l’histoire », lance-t-il sur le plateau du Chiringuito . D'ailleurs, lors de sa présentation, Cristiano Ronaldo confirmait également avoir reçu d'autres offres.

«J’ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal»