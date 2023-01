Mercato : C'est parti dans tous les sens pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé en faveur d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Et pourtant, CR7 aurait pu continuer son aventure en Europe. En effet, la star portugaise de 37 ans aurait reçu sept ou huit offres de clubs évoluant dans le continent.

Alors qu'il vivait un cauchemar à Manchester United, Cristiano Ronaldo a accordé une interview à Piers Morgan sur Talk TV . Lors de cet entretien, CR7 a décidé de vidé son sac, fracassant à la fois la direction des Red Devils et l'entraineur Erik ten Hag. Dans la foulée, le club mancunien a réagi en annonçant le départ de Cristiano Ronaldo.

🌟𝐍𝐔𝐄𝐕𝐄 𝐏𝐀𝐈́𝐒𝐄𝐒 𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈́𝐀𝐍 𝐀 𝐂𝐑𝟕.🌏"Arabia Saudí, España, Italia, Brasil, Turquía, Portugal, Estados Unidos, Australia, Inglaterra".⚡️@EduAguirre7 lo desvela TO-DO en #ChiringuitoCristiano. pic.twitter.com/e6WAkkslYd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2023

Cristiano Ronaldo a reçu 7-8 offres en Europe

Comme annoncé par la direction de Manchester United via un communiqué, un accord a été trouvé pour une résiliation à l'amiable du contrat de Cristiano Ronaldo, qui courait initialement jusqu'au 30 juin. Sans club pendant plusieurs semaines, CR7 a décidé de se relancer en Arabie Saoudite, du côté d'Al Nassr, et ce, même s'il avait la possibilité de rester en Europe.

Cristiano Ronaldo intéressait deux clubs du top 5 européens