Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Campos avec cette cible à 120M€

Amadou Diawara

Etincelant lors de la Coupe du Monde, Enzo Fernandez affolerait l'Europe. En effet, le milieu de terrain argentin de Benfica serait suivi de près par plusieurs cadors européens, dont le PSG et Chelsea. Et heureusement pour le club de la capitale, les négociations entre les Blues et la direction portugaise seraient au point mort.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Enzo Fernandez (21 ans) pourrait ne plus faire long feu à Benfica. Alors qu'il a brillé au Qatar lors de la Coupe du Monde, l'international argentin aurait la possibilité de rejoindre un club plus prestigieux cette année. En effet, Enzo Fernandez serait suivi de près par les plus grosses écuries européennes, dont le PSG et Chelsea. Et heureusement pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, les Blues seraient mal en point sur ce dossier actuellement.

PSG : Lionel Messi a fait son grand retour, voilà son sentiment https://t.co/4icxKtdAUY pic.twitter.com/B8zxVpqGi5 — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Echec des négociations entre Chelsea et Benfica pour Enzo Fernandez

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées ce jeudi matin sur son compte Twitter , la direction de Chelsea aurait rencontré celle de Benfica ce mercredi après-midi pour évoquer le transfert d'Enzo Fernandez. Et les négociations entre les deux clubs auraient échoué.

Pas de nouvelles réunions prévues pour Enzo Fernandez