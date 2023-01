Cristiano Ronaldo est déjà envoyé à la retraite

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A peine arrivé à Al Nassr, en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo va devoir attendre pour faire ses débuts. En effet, le Portugais est suspendu deux rencontres pour avoir cassé le téléphone d’un enfant autiste en avril 2022 contre Everton. Sarah Kelly, la mère de la victime, n’a toujours pas digéré et aurait aimé que Ronaldo prenne sa retraite.

Quelques semaines après avoir résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de s’engager avec Al Nassr. Depuis un petit moment, le club saoudien faisait le forcing pour attirer l’international portugais qui a donc fini par céder aux avances. Alors qu’il a déjà disputé son premier entraînement avec l’équipe de Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo va devoir attendre pour débuter un match. La raison ? Le Portugais est suspendu pour deux rencontres pour avoir cassé le téléphone d’un enfant autiste en avril 2022 lors d’un match à Everton.

«La moindre mention de son nom me fait bouillir le sang»

Près d’un an après, Sarah Kelly, la mère de Jacob, l’enfant qui a vu son téléphone cassé par Cristiano Ronaldo, n’a pas digéré. « La moindre mention de son nom me fait bouillir le sang. Il ne nous a jamais formulé, à moi et à mon fils Jacob qui est autiste, des excuses convenables. Quand il m'a appelé en avril après que c’est arrivé, il ne faisait que se vanter. Tout était à propos de lui », lâche t-elle dans des propos relayés par RMC Sport .

Mercato : C'est parti dans tous les sens pour le transfert de Cristiano ROnal https://t.co/2P8xZZB4Uv pic.twitter.com/hT7TxU36Qi — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

«Il aurait dû prendre sa retraite»