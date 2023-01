Mercato - FC Nantes : Un transfert déjà programmé l'été prochain ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Annoncé sur le départ l’été dernier après sa belle saison, Ludovic Blas a fini par rester au FC Nantes puisqu’aucun remplaçant n’a été trouvé. De retour à un très bon niveau, le milieu offensif des Canaris souhaiterait jouer contre la Juventus en Ligue Europa et finir la saison avant d’écouter les offres cet été.

Grand artisan du succès du FC Nantes en Coupe de France, Ludovic Blas était proche de quitter les Canaris l’été dernier. Annoncé au LOSC pendant un moment, Blas a fini par rester à Nantes puisque les dirigeants nantais n’ont pas réussi à lui trouver un remplaçant. Un épisode douloureux pour le milieu offensif français qui voulait aller voir ailleurs.

Blas décisif en Coupe d’Europe

Après quelques semaines difficiles, Ludovic Blas a retrouvé une place de titulaire dans le onze d’Antoine Koumbouaré. Même s’il a un peu plus de mal en Ligue 1, Blas a largement contribué à la qualification du FC Nantes en 16ème de finale de Ligue Europa.

Surprise, Kylian Mbappé n'est pas le joueur le plus cher du monde ! https://t.co/7ppQa7uAJb pic.twitter.com/60AP355PhA — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Il veut finir la saison… avant d’écouter les offres